Rechter beslist: definitief geen Lidl in dorpscentrum

BERGEN BINNEN - De gemeente hoeft geen Lidl te dulden aan het Plein. De bestuursrechter heeft deze week alle beroepen ongegrond verklaard. Daarmee blijft de afwijzing van de vergunning in stand en kan Lidl geen supermarkt beginnen in het centrum van het dorp.

De vastgoedtak van de supermarktketen heeft de voormalige ABN AMRO-locatie op het Plein gekocht om op deze plek een supermarkt te beginnen. De gemeente(raad) Bergen wil dat niet en de twee belandden in een juridisch kat-en-muisspel.

"De Lidl heeft geprobeerd de gemeente te vlug af te zijn door snel voordat een nieuw bestemmingsplan was vastgesteld, nog een vergunning aan te vragen", stelt wethouder Klaas Valkering in een persbericht. "Er is echter geen draagvlak voor of behoefte aan een vierde supermarkt in het centrum van Bergen. Daarom is de aanvraag geweigerd. Het is fijn dat de rechtbank bevestigt dat die weigering rechtmatig was."

Volgens het huidige bestemmingsplan is het in het centrum van Bergen mogelijk om in veel panden een supermarkt te vestigen. Hier is een stokje voor gestoken doordat de gemeenteraad eerder een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Dat besluit geldt in principe voor één jaar. Daarna moet er een nieuw bestemmingsplan liggen. Volgens de gemeente is dit plan al bijna klaar en wordt het voor de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het centrum van Bergen zitten al drie andere supermarkten.