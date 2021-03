Dankzij marathonlopers Eric en Jaimy klinkt er live-muziek op de intensive care

HAARLEM - Ze kennen elkaar van hun tijd bij de marine, houden dus wel van een sportieve uitdaging en helemaal tijdens deze corona-periode. Eric Bruntink uit Haarlem en Jaimy Riegen uit Spaarndam. De komende dagen rennen ze samen zo'n 80 kilometer om geld op te halen voor stichting MuzIC, die muzikale interacties verzorgt op intensive care-afdelingen.

"We gaan de '4x4x48-challenge' doen. Dat houdt in dat we elke 4 uur 4 mijl (6,5 kilometer, red.) gaan hardlopen en dat 48 uur lang. Dat betekent in totaal 80 kilometer, twee marathons", aldus Eric, vlak voor de start van hun eerste rondje in de omgeving van Spaarndam. Om 13.00 uur vanmiddag was de start en zo rennen de vrienden ook om 17.00 uur een rondje, om 21.00 uur, om 1.00 uur en om 5.00 uur 's nachts et cetera, tot en met zondagochtend.

Eric en Jaimy zijn heel sportief, maar rennen nooit hele lange afstanden. Dat wordt dus nog een hele uitdaging. Ze rennen voor MuzIC, een stichting die patiënten op de intensive cares wil laten genieten van live spelende muzikanten. "Mijn vader lag twee jaar geleden op de intensive care en hij is echt een muziekliefhebber. We hebben toen gemerkt hoe belangrijk het dan is om daar live-muziek te horen. Pijn, verdriet, angst en stress worden er door verlicht." De stichting is natuurlijk blij met het initiatief van de twee sportievelingen. Inmiddels zijn de muzikanten van MuzIC in negen ziekenhuizen actief, onder meer in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De teller staat nu op ruim 3.000 euro en met de opbrengst kan de stichting vaker optredens gaan verzorgen. Tekst gaat verder onder de video

De oud-mariniers rennen hun rondjes in onder meer Spaarndam, Zandvoort en langs de bosbaan in Amsterdam. Ze hadden gehoopt ook 's nachts buiten te kunnen rennen, maar door de avondklok is dat niet mogelijk. Daarom worden die kilometers binnen afgewerkt, op een loopband. In de tussenliggende uren moeten ze natuurlijk goed op hun rust letten, maar of dat lukt? "We hebben allebei jonge kinderen, dus als we terugkomen van een rondje dan moeten we natuurlijk wel wat gezelligs met ze gaan doen." Vandaag gaat het werk overigens ook gewoon door. "Ik heb om twee uur een vergadering, dus ik ga er zo snel weer vandoor!", aldus Jaimy. Zondagochtend om negen uur ligt de eindstreep voor de ingang bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem.