IJmuidenaar veroordeeld voor museumpleinrellen, twee nieuwe verdachten

IJMUIDEN - Een 31-jarige man die verdacht werd van openlijke geweldpleging en het negeren van een politiebevel tijdens een demonstratie op het Museumplein krijgt een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een werkstraf. Daarnaast moeten volgende week nog twee IJmuidenaren voorkomen voor betrokkenheid bij de bewuste rellen in Amsterdam op 17 januari. De politiekorpchef van de hoofdstad sprak zich gisteravond bij Op1 uit over Defend IJmuiden.

Tegen de vandaag veroordeelde verdachte had de officier twee maanden cel geëist waarvan één voorwaardelijk, plus een werkstraf van 80 uur en 500 euro voor in het schadefonds. De rechtbank kwam uiteindelijk met een iets aangepast oordeel, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws.

Ook moet een 48-jarige IJmuidenaar op 8 maart voor de snelrechter verschijnen op verdenking van belediging van een ambtenaar en het negeren van een bevel. Een dag later, op 9 maart, staat een 28-jarige IJmuidenaar voor de snelrechter op verdenking van openlijke geweldpleging en het negeren van een bevel, aldus de woordvoerder.

'Militie-achtige groepering'

Tijdens de uitzending van de talkshow Op1 sprak korpschef Frank Paauw over de aanwezigheid van gewelddadige groeperingen die relatief nieuw zijn tijdens de rellen op het Museumplein en noemde als voorbeeld Defend IJmuiden.

"Defend IJmuiden is een militie-achtige groepering die zich profileert als de verdediger van de Nederlandse waarden (...). Zij zijn ook bereid om geweld te gebruiken en de confrontatie aan te gaan en geprepareerd zijn en dat is nieuw voor deze groeperingen", aldus Paauw.

Of er een link is tussen de drie IJmuidenaren en Defend IJmuiden kon de woordvoerder van het OM verder niets zeggen.