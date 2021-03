Criminele autoslopers en verhuurders blootgelegd via vergunningsplicht

HAARLEMMERMEER - Autosloperijen en verhuurbedrijven moeten voortaan open kaart spelen in de gemeente. Althans, dat vindt burgemeester Marianne Schuurmans. Ze wil een vergunningsplicht instellen, zodat de gemeente bedrijven kan controleren op hun financiën en integriteit. Volgens Schuurmans zijn er concrete signalen van ondermijnend en crimineel gedrag in de branche.

Ook Henno van de Berg van Autohopper Hoofddorp staat niet te springen om een vergunning aan te vragen. "Het is toch weer extra werk voor ons. Je zit er niet op te wachten, maar als dit de gemeente het makkelijker maakt te handhaven in de regio. Ja, wat moet dat moet."

Dat schrijft burgemeester Schuurmans in het uitvoeringsprogramma veiligheid 2021 van de gemeente. "Criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt in samenwerking met partners als de politie, de FIOD en de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Signalen van ondermijnende criminaliteit worden met elkaar gedeeld om zo een effectieve aanpak te formuleren. Om deze aanpak extra effectief te maken, wordt voorgesteld een vergunningsstelsel voor autoverhuurbedrijven en autosloperijen vast te stellen", aldus Schuurmans.

Volgens Bierman is criminaliteit in de sector vergelijkbaar met andere branches: "In alle soorten bedrijven zullen wel criminelen zitten, maar het valt hier reuze mee denk ik. Natuurlijk zit er wel eens wat verkeerds tussen, maar dat is bij de slager ook. Dan kan je ook wel eens een slecht stuk vlees krijgen."

Toch is het volgens de criminoloog nog maar de vraag of dit gaat werken tegen criminele organisaties: "Je maakt het criminelen in zekere zin wel moeilijker, want het traject wordt officiëler of de bereikbaarheid van producten wordt minder. Maar voor deze organisaties zijn natuurlijk allerlei alternatieven. Als je bijvoorbeeld niet meer met cash auto's kan huren, komen er waarschijnlijk andere trajecten waardoor het geld wordt witgewassen en er alsnog een auto gehuurd kan worden", legt hij uit.

Van verhuur naar taxibedrijf

Volgens Van der Kemp zouden bedrijven het ook over een andere boeg kunnen gooien als ze geen vergunning zouden krijgen. "Worden verhuurbedrijven dan taxibedrijven?", stelt hij. "Je moet ze eigenlijk alweer een stap voor zijn. Het is dus maar de vraag of alleen een vergunningsplicht zal werken.

Vooralsnog is een vergunningsplicht een voorstel in het uitvoeringsprogramma veiligheid van burgemeester Schuurmans. Het voorstel wordt naar verwachting in april behandeld door de gemeenteraad.