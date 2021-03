Ruimgevige koe Vera 844 wint tal van prijzen en wordt vereeuwigd op het doek

ZUIDERMEER - De zwart-wit gevlekte Vera 844 is niet zomaar een koe. Althans, niet als je het aan veehouder Marcel Vriend vraagt. Bij de melkveehouder hangen verschillende ingelijste certificaten aan de muur en staan trofeeën met Vera's naam in de kast. Vera 844 gaf tot nu toe 125.000 liter melk en 10.000 kilo eiwit en vet, en dat maakt haar voor Vriend de beste koe tot nu toe. Daarom wordt ze nu vereeuwigd op het doek.

Een aantal jaar geleden bereikte Vera 844 de melkproductiegrens van 100.000 liter. "Daar heb ik vijf of zes koeien van gehad", vertelt Vriend. Maar daar kwam onlangs een unieke verdienste bij: Vera 844 produceerde 10.000 kilo vet en eiwit. "Dat is nog een stap hoger", zegt Vriend trots. "Dit is m'n enige tot nu toe."

Melkveehouder Marcel Vriend heeft met ongeveer 45 koeien een kleine veehouderij in Zuidermeer. Vriends opa begon dat alles rond 1938 met Vera 1. Bijna alle koeien die op het erf geboren worden heten Vera - de teller gaat inmiddels boven de duizend. En er is er één die er bovenuit springt: Vera 844.

Voor Marcel Vriend is het een mijlpaal. Hij vroeg koeienschilder Ruud Spil om Vera 844 te portretteren. Eerder liet Spil bij NH Nieuws zien hoe hij koeien 'live' schildert in de wei. Zijn koeienportretten gaan de wereld over, maar het schilderij van Vera 844 krijgt een prominente plek in de woonkamer van veehouder Marcel Vriend.

Spil schildert Vera op een doek met donkere achtergrond. "Doordat ze meer wit is zie je de vorm beter. Die vlekken houden je een beetje van de vorm af, maar dat zie je nu heel goed", zegt hij tevreden.

