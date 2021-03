Middelbare scholen kijken terug op goede eerste week: "Knijp mijn handen dicht"

HOORN - Middelbare scholen houden hun hart vast nu de besmettingen in Hoorn afgelopen week een dieptepunt bereikten. Tabor College Oscar Romero besloot voor de lockdown zelfs eerder dicht te gaan door de vele besmettingen, maar kijkt nu terug op een goede eerste week. "Gelukkig hebben we geen besmettingen onder leerlingen en docenten", vertelt de conrector met gereserveerde blijdschap.

NH Nieuws / Chantal Bos

"Het feit dat alle leerlingen weer naar school komen is heel belangrijk. De ziel zit weer in de school", aldus conrector Wessel van den Hoef. Middelbare school Oscar Romero is een week weer open voor alle 1.200 leerlingen. De lokalen zitten halfvol en de klassen zijn in tweeën gesplitst. "De leerlingen hebben een stamlokaal, zover dat kan. De docenten bewegen van lokaal naar lokaal. We hebben een systeem waarbij de leerlingen in een ochtendshift, of in de middag naar school komen." Tekst loopt door onder de video

West-Friese middelbare scholen kijken terug op goede eerste week: - NH Nieuws

De andere helft van de dag volgen de leerlingen de lessen dus digitaal om het risico zo klein mogelijk te houden. "Er is dus ook geen pauze. Want juist dan is het lastig om aan je aan de anderhalvemeter te houden. Dat is ook het grootste punt van zorg, het is en blijft lastig om bij een verplaatsing de afstand goed te bewaken." Nog geen klassen naar huis Op de andere middelbare scholen in West-Friesland, is de eerste week ook goed verlopen. Uit een rondgang van NH Nieuws bij de middelbare scholen in de regio blijkt dat geen van de scholen nog een klas naar huis heeft moeten sturen deze week. Slechts een enkeling is hier en daar ziek. Maar bijna geen besmettingen betekent niet automatisch dat er geen zorgen zijn. Die zijn er wel degelijk, zoals voor het personeel. "Je probeert er alles aan te doen om te zorgen dat iedereen afstand houdt, vooral richting het personeel", vertelt Kees van Bergeijk van het Martinus College. De schoolleider voelt zich verantwoordelijk voor zijn docenten, net als Jannetje ter Punt van het Werenfridus. "Er zijn docenten van 64 jaar, die niet besmet willen raken. En daarvan zegt de overheid nu: je moet dat schoolgebouw naar binnen en les geven." Conrector Wessel van den Hoef van Oscar Romero herkent de zorgen onder docenten, legt hij uit: Tekst loopt verder onder de video

Conrector Wessel van den Hoef van Oscar Romero begrijpt zorgen bij docenten - NH Nieuws

Met de zorgelijke besmettingsaantallen in de regio, was Werenfridus liever later van start gegaan. Ter Punt: "Het is een zorgelijke situatie. Ik zou het goed vinden als de GGD en de Veiligheidsregio hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen: stel de opening van de scholen hier nog twee weken uit." Balanceren Volgens conrector Van den Hoef is het vooral een kwestie van balanceren en "het afwegen van gevaar, volksgezondheid en noodzaak van het onderwijs." Van den Hoef: "Ik snap die roep wel omdat het een tegenstrijdig beeld oplevert. Aan de ene kant heb je een hele set met ingrijpende maatregelen en aan de andere kant de scholen die weer gaan draaien. Maar het is aan de politiek om die belangenafweging te maken. Wij hebben altijd gezegd: we houden ons aan de voorschriften, of we die nu leuk vinden of niet." Toch overheerst bij de Oscar Romero vooral de blijdschap van elkaar weer te zien, zowel bij leerlingen als docenten. Voor hen is het vooral wennen dat niet de leerlingen, maar de docenten van lokaal naar lokaal gaan. "Ik ben consequent steeds te laat dus ik grapte ook al naar mijn leerlingen dat ik wel heel wat 'telaat'- briefjes zal moeten gaan schrijven", zegt docent Nederlands Floris Kneppers lachend. "Je merkt dat de positiviteit weer terugkomt. Dat er een hoop energie in de leerlingen zit."