Woningbouwproject Adelbertuskerk stap verder

Voor het woningbouwproject wordt de kerk dus gesloopt. Eerder zijn er al grove plannen gemaakt door inwoners, gemeente en het Bisdom over wat de wensen zijn voor woningbouw op de vrijkomende plek aan het Kerkplein. Afgesproken is dat veertig procent van de appartementen in de sociale huurcategorie vallen en de rest middenhuur.

De nieuwe eigenaar werkt het project de komende tijd verder uit, waarna het plan aan de inwoners van Egmond-Binnen wordt gepresenteerd. "Voor het dorp is dit een mooi resultaat van een langdurig project", aldus wethouder Wonen Klaas Valkering. "We kunnen eindelijk aan de slag met woningbouw die, ook in dit dorp, zo hard nodig is."

Eerder probeerde een aantal dorpelingen het kerkgebouw nog van de sloop te redden, maar daar ging vorig jaar definitief een streep door. Al eerder was de kerk gesloten en onttrokken aan de eredienst, vanwege een terugloop in kerkgangers.

Tegen de nieuwbouwplannen kan straks nog bezwaar of beroep worden aangetekend.