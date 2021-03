Nieuwe burgemeester Jan de Boer digitaal geïnstalleerd, vrouw hing ambtsketen om

Het had wel gemogen, om met alle gemeenteraadsleden bij de installatie te zijn. Maar vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de regio hadden verschillende fractievoorzitters besloten dat het toch verstandiger was om thuis te blijven.

Er waren meerdere sprekers, waaronder stadsdichter Yanaika Zomer die een gedicht over de burgemeester voordroeg. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders spraken respectievelijk Harmen Krul en Kees Visser de burgemeester toe. Ook kinderburgemeester Lotte Mollema verwelkomde de nieuwe burgemeester.

Martin van Buren

De officiële beëdiging werd uitgevoerd door commissaris van de Koning Arthur van Dijk. In zijn toespraak wees hij de aanwezigen op een bijzondere toevalligheid met betrekking tot de datum 4 maart. In het jaar 1837 was dit namelijk ook precies de datum dat Amerikaanse president Martin van Buren werd beëdigd als president van de Verenigde Staten. Zoals zijn naam misschien al verraad komt Van Buren van origine uit de stad Buren in de Neder-Betuwe, en laat dit nou net de stad zijn waar Jan de Boer tot voor kort zelf burgemeester was.

De burgemeester gaf zelf een afsluitende toespraak waarin hij drie kernpunten presenteerde. Zo wil hij zich inzetten voor stedelijke vernieuwing, havenontwikkelingen en het tegengaan van sociale stratificatie. Zo hoopt hij de positieve transitie waarin Den Helder zich bevindt door te zetten. Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: