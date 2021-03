Wederom defensieve problemen voor FC Volendam in aanloop naar Roda JC

VOLENDAM - Daags na de 2-1 overwinning op bezoek bij Almere City staat er voor FC Volendam alweer een nieuwe wedstrijd op het programma. Morgenmiddag om 16.30 uur spelen de Volendammers thuis tegen directe concurrent Roda JC.

NH Sport/Tijmen Koelemeijer

Tegen Roda JC zal trainer Wim Jonk geen beroep kunnen doen op verdedigers Mike Eerdhuijzen en Brian Plat. Eerdhuijzen raakte vorige week geblesseerd tijdens een training en Plat heeft spierklachten overgehouden aan de wedstrijd tegen Almere City. Ook rechtsback Denso Kasius heeft milde klachten overgehouden aan de wedstrijd van woensdag, hij trainde vrijdagochtend apart van de groep. Het moet nog blijken of de FC Utrecht-huurling morgenmiddag in actie kan komen.

Contract Deul Wie er morgen sowieso bij is, is aanvoerder Boy Deul. De 33-jarige middenvelder miste vorig seizoen enkele maanden wegens een hernia, maar heeft dit seizoen de meeste minuten van alle Volendam-spelers gemaakt. "Mijn lichaam voelt goed aan. [...] Ik ben fitter dan ooit", aldus Deul, die aangeeft volgend seizoen gewoon nog in het oranje te spelen. "Ik heb een optie in mijn contract dus ik ben sowieso nog een jaartje langer in Volendam."

Play-offs Door de overwinning van afgelopen woensdag tegen Almere City staat Volendam nu op zevende plek, drie punten boven nummer acht Roda JC. Beide plekken geven recht op deelname aan de play-offs voor promotie. Provinciegenoot Telstar valt daar net buiten, zij staan op plek negen en tien punten achter op Volendam.

Het halen van de play-offs lijkt dus niet meer mis te kunnen gaan voor FC Volendam. Toch ziet Jonk zijn team het liefst wat stabieler worden. "Het is nog niet altijd even vast. Ook woensdag (tegen Almere City red.) was het niet altijd even vast. Je speelt 25 minuten een uitstekend niveau en daarna word je misschien wel wat te overmoedig omdat je zelf ruimtes weggeeft aan de tegenstander", aldus Jonk.

Weinig doelputen Waar FC Volendam aan het begin van het seizoen nog weleens met ruime cijfers won, lijkt er de laatste maanden wat zand in de 'doelpuntenmotor' te zitten. De laatste keer dat de Volendammers met meer dan twee doelpunten verschil wonnen was begin december tegen FC Den Bosch (6-0). "Daar valt zeker op te trainen", zegt Jonk over het gebrek aan doelpunten de laatste weken. "Of het allemaal lukt en het er morgen weer uitkomt weet je niet. Als ik dat zou weten was het allemaal heel simpel."

Later meer