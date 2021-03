Broedseizoen gestart: 'blijf op de paden', waarschuwt Nationaal Park Zuid-Kennemerland

HAARLEM - De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en het broedseizoen is begonnen. De coronatijd en het lekkere weer van het voorjaar zorgen ervoor dat veel mensen de natuur in te trekken , met alle consequenties van dien. Nationaal Park Zuid-Kennemerland vraagt hier aandacht voor met een campagne. De slogan luidt: "Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest."

Sinds de coronacrisis is het aantal bezoekers van het Nationaal Park sterk toegenomen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar wanneer mensen van het pad afwijken wel. "Als broedvogels voortdurend gestoord worden door bezoekers die van de paden en wegen afgaan, kunnen zij het Nationaal Park als een onveilige broedplaats ervaren en kunnen zij er zelfs voor kiezen hier niet meer te gaan broeden", vertelt Gwen Pellinkhof, coördinator communicatie en educatie van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het gevolg kan zijn dat de vogels wegtrekken en zelfs niet meer terugkeren naar het park. "Daarom een nog dringender verzoek aan alle bezoekers om zich aan de regels te houden en op de wegen en paden te blijven", vervolgt Pellinkhof.

Pellinkhof is blij dat meer mensen het Nationaal Park weten te vinden, maar dat heeft ook consequenties voor de natuur zegt ze: "We merken dat een gebrek aan kennis en bewustzijn tot schade leidt aan onze mooie natuur en dit baart ons grote zorgen."

Om ervoor te zorgen dat mensen bewust worden van de natuur en het broedseizoen, zijn ze de campagne gestart. Het is niet alleen van belang voor de broedvogels, maar er zijn ook andere dieren zoals konijnen, reeën, hagedissen en hazen die in het voorjaar jongen krijgen en daarom rust en ruimte nodig hebben. Uit voorzorg sluit de organisatie van het park een aantal paden, waaronder het Wisentenpad.

Honden

Ook honden kunnen erge stress veroorzaken bij de broedende dieren. Daarom mogen zij alleen mee naar gebieden waar het is toegestaan. Het aantal gebieden waar honden nog welkom zijn, wordt steeds meer beperkt. Een maatregel die duinbeheerder PWN vandaag bekend maakte is dat bezoekers vanaf 6 april nog met maximaal drie honden naar het Wurmenpad in Zandvoort kunnen. De overlast komt met name door de hondenuitlaatservices die soms met wel 12 honden op pad gaan. Jade Hurkmans, woordvoerder van PWN, legt uit waarom: "De honden jagen andere bezoekers schrik aan en dat is niet goed. We willen dat iedereen ongestoord van de natuur kan genieten."

Volgens Esther Booi van de Zandvoortse uitlaatservice Snoets is het overal al druk. "Ze verplaatsen het probleem nu ook. Het ene gebied afsluiten, betekent weer overlast in het andere." Ze denkt dat PWN daarom op langere termijn ook de uitlaatservices in de andere duingebieden zal gaan verbieden.

De spandoeken met de nieuwe slogan zijn opgehangen bij de drukke entrees van het Nationaal Park en moeten de bezoekers bewust maken van de broedende dieren. Gedurende het broedseizoen blijven de spandoeken hangen. Met als doel om er samen voor te zorgen dat het Nationaal Park een veilige broedplaats is en blijft, waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen krijgen en grootbrengen, aldus de organisatie van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.