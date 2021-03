IJmond in greep van misdaad en criminaliteit: wat kan de politiek?

IJMOND - Het piept en kraakt in de IJmond: overvallen, straatgeweld en intimidaties zijn al lang geen uitzondering meer te noemen. Tegelijkertijd is de werkdruk bij de politie zo nijpend dat burgemeesters hun zorgen over de inzetbaarheid openlijk uiten. Wat kan de politiek in Den Haag? Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur heeft NH Nieuws de verkiezingsprogramma's van de zeven grootste partijen tegen het licht gehouden.

Wat direct opvalt, is dat alle zeven partijen hun zorgen over de veiligheid op straat delen. Dat gaat hand in hand met de capaciteitsproblemen van de Nationale Politie: de werkdruk is enorm en lastige keuzes staan op stapel, ook in de IJmond. De regio waar burgemeesters op 16 maart een dispuut zullen houden over de keuzes die gemaakt moeten worden vanwege de ontstane onderbezetting bij Basisteam Politie IJmond.

Maar wat kan de politiek? Bekijk hier een (onvolledig) overzicht van de verkiezingsprogramma's van de zeven grootste partijen uit recente peilingen.

VVD

De VVD wil investeren in (digitale) veiligheid. Zo zou de Nationale Politie volgens de liberale partij versterkt moeten worden. Ondermijning en drugscriminaliteit moeten harder worden aangepakt dan nu gebeurt. Ook moeten er minimumstraffen komen voor georganiseerde misdaad. Verder moet het strafrecht volgens de VVD op de helling worden gezet. Geweldplegers tegen mensen die een publieke taak uitoefenen, krijgen altijd een gevangenisstraf.

PVV

Als de PVV het voor het zeggen krijgt, dan gaat het roer flink om. Zo zou er in iedere wijk een politiebureau moeten komen en wil de partij van Geert Wilders 10.000 extra agenten gaan opleiden. De PVV zet verder in op een zerotolerancebeleid, waarbij criminelen worden opgepakt en langdurig in de cel worden gezet. Als de politie het niet aankan in de wijken, dan wordt de hulp ingeroepen van defensie.