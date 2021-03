Provincie herstelt oeverconstructie, fietspad Molenkade afgesloten

ALKMAAR - De provincie Noord-Holland herstelt de oeverconstructie langs de Hoornse Vaart in Alkmaar. Om de damwanden veilig aan te kunnen brengen is het fietspad op de Molenkade tussen het Zwijnsmeerpad, ter hoogte van de Arie Berkhoutbrug, tot aan de Herenweg, bij de tweede Halve Maansbrug, afgesloten. Fietsers worden tot begin april omgeleid via het Zwijnsmeerpad, Hoornseweg en de Herenweg.