250.000 kinderen in armoede: SIRE trekt aan de bel en vindt haakje in verkiezingstijd

NOORD-HOLLAND – In Nederland leven er ruim 250.000 kinderen in armoede. Een reden voor SIRE om aan de bel te trekken nu de verkiezingsstrijd in volle gang is. Ook in Noord-Holland is dit een probleem. Met name minderjarige kinderen uit Amsterdam, Den Helder en Diemen lopen een groot risico op armoede bleek uit cijfers van het CBS. Met het huidige kabinetsbeleid verwacht SIRE dat dit probleem fors gaat toenemen. Daarom starten ze de campagne 'Laten we het dáár eens over hebben'.

Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) leeft 1 op de 13 kinderen in Nederland in armoede. En dat wordt alleen maar meer, vertelt Anne van den Nulft, woordvoerder van SIRE (Stichting Ideële Reclame). Met de coronacrisis en de groeiende werkloosheid, is dit thema nog relevanter. Uit cijfers van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt zelfs dat het aantal mensen dat in armoede leeft vanaf 2021 met 28 procent zal toenemen. "Dat is met het huidige kabinetsbeleid, als het zo blijft zoals het nu is. Daarom willen we het gesprek voeren en de politiek is daar een grote speler in", zegt Van Den Nulft.

Amsterdam aan kop

Landelijk is het een groot probleem, maar Noord-Holland ontkomt er ook niet aan. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat 14.7 procent van de minderjarige kinderen die in armoede leeft in Amsterdam woont, 9.5 procent komt uit Diemen en voor Den Helder is het 9.4 procent. Kort gevolgd door Zandvoort (8.7 procent), Zaanstad (8.6), Beverwijk (8.5) en Haarlem (8.1). Deze gemeenten scoren allemaal boven het gemiddelde van de armoedegrens.

Gezinnen uit dit soort gemeenten hebben een laag inkomen en meer dan de helft daarvan kan daardoor niet eens een week op vakantie. Ook is het voor hen lastig om nieuwe kleding te kopen of hebben ze geen geld voor een computer. Hierdoor kunnen kinderen niet meedoen met hun leeftijdsgenoten met als gevolg stress en spanning thuis, sociale uitsluiting en is de kans groter dat zij later zelf in armoede terecht komen.

Naast de gevolgen van armoede, moeten deze kinderen ook omgaan met vooroordelen die er onder de Nederlanders leven. Een groot deel van de mensen denkt namelijk dat armoede vooral voorkomt bij gezinnen waarvan de ouders niet werken. Dit blijkt een hardnekkig vooroordeel, want 40 procent van de ouders heeft een baan, maar verdient structureel te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden.