LIVE NH Sport met SC Cambuur - Telstar

AMSTERDAM - Wat kan het nog altijd gehavende Telstar vanavond op de mat leggen tegen koploper SC Cambuur? Trainer Andries Jonker nam donderdag alle druk bij zijn spelers weg door te zeggen dat dit 'de makkelijkste wedstrijd' van het seizoen is. Om 21.00 uur is de aftrap. Je kunt het duel rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

In Velsen-Zuid maakte Telstar het de Friezen begin december knap lastig. Het werd 1-2 en de winnende goal van de verder onzichtbare topscorer Robert Mühren viel pas in de 79e minuut. Jonker kon toen over een aantal basiskrachten beschikken die inmiddels zijn vertrokken of door blessureleed niet of hooguit deels inzetbaar zijn.

Tekst gaat verder onder de video