Sylvana Simons krijgt Ribbius Peletier-penning: "Voorbeeld voor volgende generatie vrouwen"

De provincie reikt de Ribbius Peletier-penning - vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Noord-Holland Mr. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier (1946) - gedurende vijf jaar lang uit aan vrouwen die zich inzetten voor de positie van vrouwen in de politiek. Simons is de derde vrouw die de penning uitgereikt krijgt.

Simons was ruim twee jaar actief als gemeenteraadslid in Amsterdam en richtte de politieke partij BIJ1 op. Simons is volgens juryvoorzitter Sybilla Dekker ''een voorbeeld voor de volgende generatie vrouwen'' en krijgt zij de penning omdat zij zich publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme.

Verharding van het politieke debat

''Zo maakt zij sociale onveiligheid in de politiek bespreekbaar'', aldus Dekker. Daarbij speelt volgens haar mee dat de verharding van het politieke debat vrouwen kan afschrikken om deel te nemen aan de politiek. Eerder sprak NH Nieuws met jurylid Elske Doets over die verharding en het belang van de penning.

