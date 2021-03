Besmettingscijfers op scholen vallen mee, wel roep om regionale maatregelen

De besmettingen op Bussumse middelbare scholen komen na 'onveilig contact' in de voorjaarsvakantie, waarschijnlijk na één of meerdere feestjes. Er zijn meer dan 45 leerlingen besmet op het Vituscollege, Willem de Zwijgercollege en het Goois Lyceum. Miriam Watts-Jones, rector van het Goois Lyceum, liet eerder weten dat ze bij het vwo weer op afstand les geven. "Dat doen we hoe dan ook tot en met dinsdag", vertelde Watts-Jones. "We nemen deze maatregel omdat we dan hoe dan ook de vijf dagen quarantaine naleven, maar ook omdat we andere leerlingen, docenten en medewerkers willen beschermen. Dat vind ik ook onze plicht."

Klassen in quarantaine

De besmettingscijfers in de Noordkop lopen op, en stijgen sneller dan in andere delen van de provincie. Dat merkt ook Nils van Heijst, bestuurder van Meerwerf basisscholen in Den Helder en Julianadorp. Drie van de tien scholen hebben klassen in quarantaine, in totaal komt dat neer op zes groepen. "Dat heeft ook te maken met de overheidsmaatregelen", vertelt Van Heijst. "We zijn hartstikke blij dat we weer open mochten, de overheid heeft wel wat strenge quarantainemaatregelen aan ons opgelegd. Wanneer een leerling of docent ziek is, moet de hele groep naar huis. Dat is wel een kleine handicap. Dan vallen we weer terug op thuisonderwijs." Van Heijst is daarom erg trots op de flexibiliteit van de leerkrachten. "Het vraagt veel van onze medewerkers om elke keer te schakelen van normaal onderwijs naar afstandsonderwijs."