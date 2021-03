Daniel Harmzen ook komend seizoen trainer van korfballers Groen Geel

Harmzen, jarenlang speler van TOP uit Sassenheim, is bezig aan zijn eerste seizoen bij de ploeg uit Wormer. Het bestuur is tevreden over de ontwikkeling van het eerste team dat volop meestrijdt voor een plek in de play-offs van de Korfbal League. Ook Thijs Muller en Christiaan Gemmers blijven deel uitmaken van de technische staf. Robert Luttik vertrekt.

Komende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen AKC Blauw-Wit op het programma. NH Sport is bij dat duel aanwezig. In de loop van de avond verschijnen een samenvatting en de reacties op onze website en Facebook-pagina.