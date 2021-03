Alcoholverkoop en coronaregels niet nageleefd: informatiegebouw Enkhuizerzand dicht

Het terrein rondom het informatiegebouw is inmiddels afgesloten, morgen wordt het gebouw verzegeld. Droomparken heeft van de gemeente een preventieve last onder dwangsom gekregen, waarin staat dat ze geen gebruik mogen maken van het informatiegebouw.

Het informatiegebouw van Droomparken ligt al langer onder vuur. Het gebouw moet geïnteresseerden informeren over het vakantiepark Droomparken, alleen is er nog geen toestemming voor de bouw van het vakantiepark. Bovendien werd het informatiegebouw geplaatst zonder vergunning, pal voor het Zuiderzeemuseum.

Het Zuidzeemuseum beklaagde zich dat het gebouw het uitzicht van het museum verpestte. De gemeente Enkhuizen was er bovendien niet van gediend dat er tegen de afspraken in al werd gebouwd aan het vakantiepark. De gemeente dreigde met een dwangsom, daarna is besloten dat het gebouw weg wordt gehaald.

De gemeenteraad komt op 16 maart een extra keer bijeen om de perikelen rondom het vakantiepark te bespreken.