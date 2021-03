Levenslang voor Hongaars-Servische huurmoordenaar voor liquidatie Beethovenstraat

Hongaarse rechters hebben een man met de Hongaarse en de Servische nationaliteit veroordeeld tot levenslang voor twee liquidaties in Amsterdam en in Boedapest in 2018.

De huurmoordenaar liquideerde op 30 juli in 2018 in een restaurant in de Beethovenstraat de 62-jarige Ivan Serdarusic. De man werd in 2019 door een speciaal politieteam in de Tsjechische hoofdstad Praag gearresteerd. De 'internationaal gezochte buitenlander' bleek toen bovendien ook nog twee pistolen en een geluidsdemper in zijn rugtas te hebben zitten.

Paniek en chaos

Veel omstanders waren getuigen van de schietpartij in de Beethovenstraat in 2018. De schietpartij maakte veel indruk op een buurtbewoner destijds. 'Ik zit daar vrij vaak, bijna elke zaterdag. Ik vind het toch wel heftig dat dit gebeurd is. Ik heb toch wel het idee dat ik om me heen moet kijken, waar zit ik, met wie zit ik, voelt het veilig?'

De moorden in Amsterdm en Boedapest waren drugsgerelateerd, meldt de Europese justitieorganisatie Eurojust.