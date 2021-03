Mijnenjager Zierikzee uitgevaren voor door visser gevonden vliegtuigbom

NOORD-HOLLAND - Het marineschip en mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee is vanmorgen uitgevaren om een vliegtuigbom onschadelijk te maken. Het explosief werd eerder deze week door een vissersboot ten noorden van Rotterdam uit zee gehaald, vertelt luitenant-ter-zee eerste klasse en commandant van het schip Dinant Laros op NH Radio in het radioprogramma Spitstijd.

Vissers komen op zee wel vaker oude explosieven tegen. De visser die deze vliegtuigbom naar boven haalde, heeft volgens Laros goed gehandeld. "Hij heeft het explosief buitenboord gehangen en deze met een stukje reflector eraan in de juiste positie gedropt in een ankergebied, vrij van allerlei obstakels. Dus we kunnen ‘m vrij snel aanpakken vandaag."

Het gaat om een vliegtuigbom uit de Tweede Wererldoorlog met prioriteit 1. Dat bekent dat het explosief zo snel mogelijk vernietigd moet worden, omdat het een gevaar oplevert voor de scheepvaart en de visserij, vertelt Laros. "Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn instabiel en onvoorspelbaar. Als die verkeerd aan dek komen, of vallen, dan kunnen ze zomaar ontploffen, met alle gevolgen van dien."

De Zierikzee gaat vanavond met de sonar de vliegtuigbom opnieuw lokaliseren. "Als we ‘m eenmaal gevonden hebben gaan we met een onderwaterrobot kijken hoe die erbij ligt", aldus de commandant. "Daarna zullen we ‘m met duikers onschadelijk maken."

Zeezoogdieren weggejaagd

Voordat de bom onschadelijk wordt gemaakt, gebruikt de mijnenveger een speciaal apparaatje om de zeezoogdieren in de buurt weg te jagen. "We zijn er voor de bescherming van mens en dier", vertelt Laros. "Het apparaatje stuurt een signaal dat zeezoogdieren wegjaagt, zodat dolfijnen, tuimelaars en zeehonden, zodat ze in ieder geval op ruime afstand zijn als er een explosie komt."