Telstar-speler Kick Groot: "Ik voel mij weer voetballer"

Groot is bezig aan zijn derde seizoen bij Telstar, maar door aanhoudend blessureleed speelde hij slechts zes duels. "Zolang ik hier ben heeft hij geen officieële wedstrijd gespeeld. Dat doet mij pijn, want het is een zeer prettig joch die elke dag de pollen uit de grond loopt", aldus Andries Jonker.

Groot heeft nog wel even nodig om weer helemaal fit te worden. Dat is voor de Zaankanter dan ook het belangrijkste. "Fit worden en misschien nog wat minuten maken", laat Groot weten over zijn doelstelling de rest van het seizoen.

Siebe Vandermeulen

Ook Siebe Vandermeulen stond deze week weer op het veld. De Belg was een maand of drie uit de roulatie door een knieblessure. Daarvoor speelde de jeugdinternational regelmatig in het team van Andries Jonker. "Ik ben heel tevreden dat ik de stap heb gemaakt naar Telstar. Ik heb veel minuten gekregen", aldus Vandermeulen."Hij heeft de jeugdopleiding van Genk doorlopen. Hij is Belgisch jeugdinternational. Dan ben je geen pannekoek", is Jonker lovend over de voetballer.