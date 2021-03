Nog zeker twee weekenden wegafsluitingen om autospotters van Larense Brink te weren

De autospotters vormen al maanden een probleem op de Larense Brink. De grote groepen jongeren die foto's maken van peperdure auto's die voorbij rijden, zorgen volgens de gemeente voor levensgevaarlijke verkeersituaties. Daar komt bij dat Laren ook de 'supercars' liever kwijt dan rijk is: de eigenaren zorgen voor veel geluidsoverlast door te toeteren of vaak net iets te hard het gaspedaal in te trappen.

De komende twee weekenden komen er wederom afzettingen om de autospotters te weren. Doorgaand verkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink op rijden. Dat moet ook zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De gemeente benadrukt dat het winkelgebied voor bezoekers en bewoners wel bereikbaar blijft.

Andere klachten

Laren laat weten dat het er de komende weekenden wel extra op let dat het probleem zich niet verplaatst. Afgelopen weekend was er nog veel sprake van sluipverkeer en was er op andere plekken in het centrum meer overlast.

Laren zet komend weekend meerdere borden neer om bezoekers te attenderen op de regels. Ook komen er wederom hosts op de Brink om eventuele autospotters die er toch zijn aan te spreken.