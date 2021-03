Man vorig jaar opgepakt na Europees opsporingsbevel voor Bulgaarse drugsbende

SCHAGEN - De aanhouding van een man aan de Witte Paal, afgelopen december, was gerelateerd aan de arrestatie van een Bulgaarse drugsbende, zo blijkt nu. Op verzoek van Bulgarije heeft de politie meegeholpen drugssmokkelaars achter de tralies te krijgen. De criminelen probeerden cocaïne met een straatwaarde van 12 miljoen Bulgaarse lev, omgerekend 6,5 miljoen euro, vanuit Suriname en Bulgarije in Nederland te krijgen.

De politie en het Openbaar Ministerie verleenden ondersteuning in het kader van een Europees opsporingsbevel, meldt persvoorlichter Bart Olmer van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. "Het betreft geen Nederlands onderzoek; de aanhouding was in het kader van de uitvoering van rechtshulp voor Bulgarije."

Haven

In een persconferentie, half december, gaf de Bulgaarse politie aan wat ze had ontdekt. "In een container die op 11 november in de haven van Varna (Bulgarije) was gelost, werden na een zoektocht op 17 november tussen planken 234 pakketten cocaïne gevonden."

De container kwam uit Suriname en had Nederland als eindbestemming. De drugs hadden een nettogewicht van 58.170 kilogram, met een straatwaarde van 12 miljoen Bulgaarse lev, omgerekend zo'n 6,5 miljoen euro. De cocaïne was zeer zuiver en "zou volgens de politie, na toevoeging van andere onzuiverheden, minstens vijf keer zoveel drugs opleveren".

Bewijs

Na een Europees opsporingsbevel te hebben uitgevaardigd is de Nederlander in december aangehouden. Bij hem werd 76.000 euro aan drugs, computers en ander bewijs gevonden en in beslag genomen. Er zijn daarnaast twee Bulgaren gearresteerd, een Bulgaars bedrijf was betrokken.

In Bulgarije kunnen drugssmokkelaars gevangenisstraffen van 15 tot 20 jaar krijgen, met daarnaast geldboetes van tussen 200.000 en 300.000 Bulgaarse lev.