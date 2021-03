Colombianen drie maanden langer vast, nog geen moordverdachte Bergen opgepakt

ALKMAAR - De zes Colombianen die zijn aangehouden na de schietpartij in Bergen aan Zee moeten nog negentig dagen in voorarrest blijven. Hoewel zij niet meer worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 45-jarige Colombiaan worden ze nog wel verdacht van witwassen en verboden wapenbezit. Het is niet duidelijk wat hun rol wél was. De politie heeft nog geen nieuwe verdachten aangehouden.

De drie mannen en drie vrouwen zitten nog steeds in beperkingen en mogen dus nog geen contact hebben met anderen dan hun advocaat een justitie. "Dit is in het belang van het onderzoek", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen NH Nieuws.

Verdachten zitten doorgaans eerst veertien dagen in voorlopige hechtenis. Als de officier van justitie dit wil verlengen, moet hij naar de raadkamer van de rechtbank. Daar bepalen drie rechters of het voorarrest wordt verlengd en het maximum is negentig dagen.

Het is inmiddels ruim twee weken geleden dat op klaarlichte dag een man werd neergeschoten op de parkeerplaats in Bergen aan Zee. Er is nog veel onduidelijk over wat daar precies is gebeurd. Wel is te concluderen dat de schutter(s) nog vrij rondlopen. In Bergen Binnen overleed het slachtoffer uiteindelijk en daar waren tientallen Bergenaren getuige van.

Twee dagen na de schietpartij zijn de zes mensen uit Colombia aangehouden in een hotel in Amsterdam. In eerste instantie werden ze verdacht van moord, maar na onderzoek bleek dat daar geen aanleiding voor was, aldus het Openbaar Ministerie destijds tegen NH Nieuws.

Of ze wel bekenden zijn van het slachtoffer is niet bekend. Ook is niet duidelijk of een van deze Colombianen de witte auto bestuurde die door de politie werd aangemerkt als vluchtauto en later is gevonden in Egmond aan den Hoef.