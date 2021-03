Man (21) in eigen huis aangevallen en bedreigd tijdens verkoop telefoon

De Hilversummer had gistermiddag rond 16.00 uur een afspraak met de potentiële koper van zijn mobiele telefoon, thuis in de wijk Kerkelanden.

Toen de koper langs kwam, was er eerst niks aan de hand. Vlak voor de overdacht van de telefoon probeerde de koper de telefoon te stelen. Hij viel het slachtoffer aan, dreigde met geweld en sloeg even later op de vlucht. De telefoon heeft hij uiteindelijk niet kunnen stelen.

Van de man ontbreekt nog elk spoor. Mensen die meer weten van de diefstal of mogelijk iets gezien hebben in de buurt van de Janseniushof of de Kloosterlaan, worden door de politie oproepen zich te melden. De politie vraagt mensen in de buurt die beveiligingscamera's aan hun huis hebben, de beelden te delen.