Universiteit wil logo verwijderd van rapport wetenschappelijk bureau FvD

Het gaat om het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat, dat onlangs is gepubliceerd en waar het wetenschappelijke instituut van Forum financieel aan heeft bijgedragen. De onderzoekers concluderen in het rapport dat volgens hun berekeningen immigratie de Nederlandse samenleving tussen 1995 en 2019 in totaal 400 miljard euro heeft gekost.

Op het eerste blad van het onderzoeksrapport is het logo te zien van de Amsterdam School of Economics, het economische onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel een van de onderzoekers emeritus hoogleraar is aan de UvA, is de universiteit niet inhoudelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoek en wil daarom alle verwijzingen naar de UvA verwijderd zien worden, zegt een woordvoerder. "Wij willen dat om verwarring te voorkomen. Een van de onderzoekers is emeritus hoogleraar en een van hen was gedetacheerd bij de School of Economics, maar inhoudelijk is de UvA niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport."