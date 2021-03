Telstar wacht 'makkelijkste wedstrijd van het seizoen' bij koploper Cambuur

VELSEN-ZUID - "Dit is de makkelijkste wedstrijd van het seizoen. Wij gaan op bezoek bij de koploper, de grote titelfavoriet en de club met het geld. Wij hebben niets te verliezen", aldus Telstar-trainer Andries Jonker over het duel van vrijdag tegen Cambuur Leeuwarden.

Telstar is dit kalenderjaar bezig aan een mindere reeks. Sinds de winterstop wonnen de Witte Leeuwen slechts twee van de negen duels en speelden er drie gelijk. Daarnaast heeft de ploeg een overvolle ziekenboeg. Volgens Andries Jonker moet dat wel in perspectief worden geplaatst. "Wij spelen 2021 zonder zes tot zeven basisspelers en hebben het steeds heel aardig gedaan. Doemdenken is niet voor Telstar. Wij gaan ervoor", aldus Jonker.