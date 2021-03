Megamorfose: Jip rockt eindelijk weer een goede baard

ALKMAAR - We mogen eindelijk weer naar de kapper. Tijd om verlost te worden van de coronacoupe. Jip Bieräugel uit Alkmaar is er ook wel weer aan toe. Hij ging vanmorgen na maanden afwezigheid weer langs bij de barbier in Alkmaar. Het resultaat mag er zijn.

Al sinds december was Jip niet meer naar de barbier geweest. En dat is ook wel te zien aan zijn lange witte baard. Zelf met een schaar in de weer zag hij niet zitten. “Nee, dan knip ik zo een gat in mijn baard. Ik laat het liever over aan Patrick, die weet precies hoe ik het wil hebben."

Jeukende handen

En die Patrick is barbier Patrick Krook. Hij heeft het druk met alle coronakapsels. Zijn telefoon staat roodgloeiend en hij is de komende weken compleet volgeboekt. "Mijn handen jeuken. Vooral als ik klanten zoals Jip in mijn stoel krijg, dan heb je echt eer van je werk.”

Bijna anderhalf uur later is Jip geknipt en geschoren. En het resultaat mag er zijn. Op de grond ligt een flinke grijze haardos maar Jip ziet er weer uit om door een ringetje te halen. "Voor mij is het niet gewoon knippen maar meer een kunstvorm zoals beeldhouwen", vertelt Krook.

Over straat

En Jip is ook blij dat hij weer onder handen is genomen. Hij maakt meteen twee nieuwe afspraken om zijn weelderige haardos onder controle te houden. "Ik kan nu in ieder geval weer mooi over straat. Mensen kunnen weer naar me omkijken als ik voorbij loop. Naar me fluiten zullen ze niet meer doen daar ben ik te oud voor, haha."