Jong AZ'er Margaret niet tevreden over seizoen tot nu toe

WIJDEWORMER - Het seizoen van Richonell Margaret begon uitstekend. Hij speelde goed in de voorbereiding en zat een tijdje bij het eerste elftal van AZ. Inmiddels is dat anders. Het talent moet het voorlopig doen met invalbeurten bij Jong AZ.

Jong AZ-speler Margaret over zijn seizoen tot nu toe - NH Nieuws

"Het is een seizoen met ups en downs vind ik", zo omschrijft Margaret zijn seizoen tot nu toe. "Soms speel ik wel en soms speel ik niet. Natuurlijk wil je altijd in de basis staan en veel speelminuten krijgen. Ik vecht keihard om weer in de basis te komen."

De spits weet wat het belangrijkste aspect is waarin hij zich moet verbeteren. "Ik moet mijn rendement omhoog gaan krijgen. Als ik meer goals scoor en assists aflever dan kunnen ze uiteindelijk niet meer om me heen. Ik heb dit seizoen tot nu toe één keer gescoord en voor een spits is dat veel te weinig. Dat moeten er echt meer gaan worden."