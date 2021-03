Jonas Svensson geniet met volle teugen

WIJDEWORMER - Lange tijd moest Jonas Svensson vanwege een blessure aan zijn onderbeen vanaf de zijlijn toekijken bij AZ, maar sinds kort is dat niet meer het geval. De Noorse verdediger trainde al even mee, en maakte tijdens AZ - Feyenoord zijn rentree.

"Ik kan nu weer voetballen", zegt Svensson. "Dat is echt leuk. Ik heb een beetje een kinderlijk gevoel voor elke training en met name voor wedstrijden. Ik heb een maand met de fysio op het veld getraind maar dat is niet voetbal. Ik heb het echt gemist, en als je dan weer mag voetballen is dat een heerlijk moment."

En nu is de grote vraag natuurlijk: kan Svensson zondag tegen Vitesse vanaf het begin starten? "Dat vraag je aan mij?", zegt de Noor met een glimlach. "Ik weet niet hoelang ik mag spelen. Dat ligt een beetje aan de medische staf. Persoonlijk vind ik dat ik negentig minuten kan spelen. Als rechtsback kan je natuurlijk ook zelf een beetje bepalen hoeveel je beweegt. Je hoeft er niet altijd overheen te klappen. Dan moet Calvin Stengs misschien iets meer meelopen."