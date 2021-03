Boadu kampt met pijntjes in aanloop naar uitduel met Vitesse

WIJDEWORMER - AZ kan terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Zondag won de ploeg van Pascal Jansen met 4-2 van Feyenoord. Met drie goals was Myron Boadu de smaakmaker van dat duel. Maar het is nog niet zeker of hij ook aanstaande zondag in de kraker tegen Vitesse inzetbaar is.

"Hij had een momentje op de training", zegt AZ-trainer Jansen. "Uit voorzorg is hij toen eraf gegaan en vandaag is hij uit voorzorg binnen gebleven. Hij heeft een aantal extra dagen nodig om weer helemaal fit te geraken en ik hoop hem vrijdag weer op het veld te zien." De Wit en Svensson Dani de Wit en Jonas Svensson speelden, na lang geblesseerd te zijn geweest, tegen Feyenoord ruim een half uur mee. Het zou zomaar kunnen dat zij tegen Vitesse weer in de basis staan."Ze zijn fit genoeg. Ze hebben knetterhard gewerkt om het herstel zo snel mogelijk te laten verlopen. Ze trainen goed en zijn allebei inzetbaar, dus ze zijn een optie voor komend weekend."

Vitesse AZ won eerder dit seizoen met 3-1 van Vitesse. Jansen ziet verschil tussen het Vitesse van toen en dat van nu. "Dat zit hem met name in de resultaten. De laatste competitiewedstrijd hebben ze wel gewonnen, maar daarvoor zaten ze in een mindere reeks. Toen we ze voor het eerst troffen deden ze het qua resultaten beter."

