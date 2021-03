'Onverminderd druk' in ziekenhuizen, patiënten noodgedwongen overgeplaatst

NOORD-HOLLAND - Ziekenhuizen zijn er niet gerust op dat ze de komende tijd voldoende capaciteit hebben voor coronapatiënten. Een groot deel geeft aan dat het onverminderd druk is en in een enkel geval worden dagelijks patiënten overgeplaatst. Ook wordt huisartsen alvast gevraagd om patiënten daarvoor te waarschuwen.

Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Volgens een woordvoerder van het Dijklander Ziekenhuis worden dagelijks zes tot acht patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen in bijvoorbeeld Groningen en Friesland, omdat het aantal patiënten in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland te hoog blijft. Door patiënten eerlijk over de regio's te verdelen, kan de reguliere zorg doorgaan.

Zorgelijke situatie

Het Rode Kruis Ziekenhuis houdt rekening met een soortgelijk scenario. Begin deze week lagen er twaalf patiënten op de corona-afdeling en zes patiënten op de IC. Volgens woordvoerder Sandra de Jong is dat meer dan van tevoren in de regio is afgestemd. "We hebben nu huisartsen verzocht om door te geven dat patiënten mogelijk naar ziekenhuizen in andere provincies moeten gaan."