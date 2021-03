Man doodgeschoten in Zuidoost, schutter op de vlucht

AMSTERDAM - Een man is vanmiddag overleden na een schietpartij op de Alexander Dumaslaan in Zuidoost. Dat gebeurde rond 14.00 uur.

Meerdere ambulances waren ter plaatse, maar dat heeft niet kunnen baten. Het slachtoffer is overleden.

De schutter is nog voortvluchtig, vermoedelijk in de richting van de Dolingadreef, laat de politie weten. De politie is begonnen met een grote zoekactie. Speurhonden zijn onderweg naar de plaats delict en ook de politiehelikopter wordt ingezet.

Later meer.