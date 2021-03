AZ-speler Wijndal over zijn maatje Stengs: "Calvin wil altijd alles weten"

"Ik denk een jaar of twaalf geleden. Toen speelden we al samen in de jeugd van Haarlem", vertelt Wijndal over hoelang hij en Stengs elkaar kennen.

De drie Oranje-internationals bespreken veel samen, zo ook hun kleding keuze. "Ze hebben altijd commentaaar op mijn kledingstijl. Dat ik te vaak met trainingspakken en dat soort dingen loop. Al doe ik het goed hebben ze alsnog commentaar", vertelt Wijndal, die als hij moet kiezen eerder kleding advies aanneemt van Stengs.

Penaltymaster

Ook zou Wijndal eerder Boadu een penalty laten nemen dan Stengs. "Ik heb Cal weleens een penalty zien nemen, daar word je niet vrolijk van. En Myron kan ook wel goede penalty's nemen. Alleen we hebben al een hele goede", glimlacht Wijndal.