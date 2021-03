Na corona-uitbraak door 'feestjes' ook besmettingen op derde Bussumse middelbare school

De besmettingen op het Goois Lyceum hebben naar alle waarschijnlijkheid te maken met het grote aantal besmettingen op het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijgercollege aan de andere kant van Bussum. Daar is een grote groep van zeker 40 examenleerlingen besmet met het coronavirus, een andere groep wacht in quarantaine nog op de testuitslag. De besmettingen komen na 'onveilig contact' in de voorjaarsvakantie, waarschijnlijk na een of meerdere feestjes.

Het Goois Lyceum heeft vandaag besloten de examenklassen op het vwo vanaf morgen onderwijs op afstand te geven. "Dat doen we hoe dan ook tot en met dinsdag", zegt Watts-Jones. "We nemen deze maatregel omdat we dan hoe dan ook de vijf dagen quarantaine naleven, maar ook omdat we andere leerlingen, docenten en medewerkers willen beschermen. Dat vind ik ook onze plicht."

Voorzorgsmaatregelen

De school zag de afgelopen dagen het aantal besmette leerlingen oplopen. Waar gisteren nog 'slechts' twee examenleerlingen besmet waren met het virus, liep dat aantal vandaag al op naar negen. Het Goois Lyceum heeft 235 leerlingen in de examenklassen. "We hopen natuurlijk dat het daarbij blijft, maar die zekerheid hebben we absoluut niet. Het is nog lang zo erg niet als op de andere twee scholen, maar we weten niet hoe het verder verloopt. Vandaar ook de voorzorgsmaatregelen."

De Gooise Scholenfederatie, waar het Goois Lyceum onder valt, houdt de situatie met de besmettingen op de school in de gaten. "We hebben meermaals overleg en hebben meerdere keren per dag een update van de besmettingscijfers", zegt bestuursvoorzitter Annet Kil.

Scholieren kennen elkaar

De coronabesmettingen op het Goois Lyceum zijn te herleiden naar de grote groep besmettingen op de twee andere Bussumse middelbare scholen. "Deze groep jongeren gaat buiten school goed met elkaar om, ze kennen elkaar allemaal. Bussum is wat dat betreft een klein dorp. Als er feestjes zijn geweest, zullen er ongetwijfeld ook leerlingen van het Goois Lyceum zijn geweest. We hadden er wat dat betreft ook wel een klein beetje rekening mee gehouden", zegt Kil. "Gelukkig is het aantal besmettingen op het Goois Lyceum nog niet zo hoog als op de andere twee scholen, maar we houden er wel degelijk rekening mee dat het aantal verder oploopt."

Tot nu toe zijn de Bussumse middelbare scholen de enige plek in 't Gooi waar het aantal coronabesmettingen oploopt. Op de andere scholen van de Gooise Scholenfederatie, verspreid door de hele regio, zijn er amper besmettingen. "Ze zijn er wel, maar het zijn meestal echt één of twee leerlingen. Gelukkig maar."

Dat beeld is ook terug te zien op de rest van de middelbare scholen in de regio. Geen enkele school heeft ook een opvallend hoog aantal coronabesmettingen.