Zorgen om groeiend aantal economische daklozen: "Er moet over nagedacht worden"

Economische daklozen hebben vaak gewoon een baan, maar verdienen te weinig voor een koophuis en komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. "Door een tekort aan woningen komen deze mensen op straat te staan", legt Keesman uit. "Als je als stel uit elkaar gaat, je baan verliest en je woning niet meer kunt betalen, of om een andere reden je huis moet verlaten, dan is er gewoon geen woning voor je. Je komt op straat te staan, omdat er geen huis voor je is. Zo simpel is het en zo kwalijk is het ook."

Bloemenbuurt

Keesman verwijst naar het voorbeeld aan de Begoniastraat in Enkhuizen. Na een verloren kort geding moesten de bewoners daar maandag hun huis verlaten. Woningcorporatie Welwonen wil nieuwe huizen bouwen in de wijk. "Zij wisten dat ze hier niet konden blijven en geen aanspraak konden maken op een vervolgwoning. Ik ken voorbeelden van mensen, zelfs met goede banen, die zich suf gezocht hebben naar een huis. Er is gewoon geen woning, zelfs niet voor mensen die negen jaar staan ingeschreven."

Afgelopen maandag moesten de bewoners van de Begionastraat definitief hun huis verlaten. Zie hier de reportage die wij daarover maakte.