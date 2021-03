De Bazaar vanaf dit weekend geheel open met winkelen op afspraak: 'Een eerste stap'

BEVERWIJK - Met een afspraak bij één van de winkels of kramen van De Bazaar, kan je er dit weekend op uit. Volledig volgens de coronaregels, met maximaal twee personen in de winkel en beperkt aantal mensen in de hal, opent de overdekte markt de deuren. De veiligheid ligt in handen van De Bazaar zelf in samenwerking met de gemeente. "We controleren met slimme camera's", verzekert Mariska Roos, woordvoerder van het winkelgebied.

De overdekte markt gaat weer open en dat is lang geleden. Sinds 15 december j.l. moesten alle niet-essentiële winkels de deuren sluiten, ook de winkels en kramen van De Bazaar. Tweeënhalve maand later komt aan die sluiting een einde, al is de beperkte opening nog niet ideaal. "Het is fijn dat er weer iets gebeurt, het is een eerste stap. Maar we verwachten niet dat het storm gaat lopen", sust Roos de gemoederen.

Niet álle winkels in de Bazaar moesten destijds dicht. De essentiële-winkels bleven open en daarnaast konden bezoekers ook nog langs bij de Versmarkt voor een lekker stukje groente of fruit.

Maar voor het merendeel van de ondernemers die geruimte tijd thuiszat, is de opening goed nieuws. "Winkeliers hopen dat er weer omzet gaat binnenkomen, maar ze verwachten niet dat het storm gaat lopen."

Toezicht

Volgens de politie zorgen de gemeente en De Bazaar in overleg met ondernemers ervoor dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Zo zegt Roos dat er gecontroleerd zal worden met slimme camera's. "Die kunnen op basis van gezichtsherkenning kijken hoeveel mensen binnen zijn in de hal. Ook hebben we eigen handhavers die opletten dat het niet te druk wordt en of mensen zich aan de coronaregels houden. Als het te vol wordt, plaatsen we een bericht op sociale media."

Naast de bekende coronaregels, zoals het verplicht dragen van een mondkapje en houden van anderhalve meter afstand, is er ook sprake van eenrichtingsverkeer in de overdekte markt. "We zetten een heleboel middelen in om ervoor te zorgen dat het veilig is."