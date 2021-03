Belager ijssalonhoudster Gilly Emanuels na drie jaar voor de rechter: dit gebeurde er

HILVERSUM - De 21-jarige man die betrokken zou zijn bij het terroriseren van de voormalig ijssalonhoudster moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van beleding, omdat hij haar in de zomer van 2017 onder andere uitschold voor 'kankernegerin', 'kankerzwarte', 'kankeraap', 'ga lekker je boom in man'.

De voormalig eigenaresse van ijssalon 't Perronnetje in Hilversum zal vandaag niet in de rechtbank aanwezig zijn. "Het is te emotioneel voor mij. Het heeft zo lang geduurd en zo'n impact op mijn leven gehad dat ik het graag wil afsluiten", vertelt Gilly Emanuels. Zomer 2017 Terug naar de zomer van 2017. Op sociale media verschijnt een filmpje waarin te zien is hoe Emanuels met een stok en slaande beweging maakt richting de jongeren die haar uitdagen. Ze schelden haar ondertussen uit voor onder andere 'kankernegerin', 'kankerzwarte', 'kankeraap', 'ga lekker je boom in man'. Emanuels zegt dat ze in die zomer langdurig door die jongens is geterroriseerd en dat op dat moment dat er werd gefilmd een manderijn tegen haar hoofd werd gegooid door de jongeren. Dan probeert ze zich te verdedigen met een stok.

De jongeren hebben een andere lezing over wat zich die dag heeft afgespeeld. Zij zeggen dat Emanuels uit het niets al scheldend op hen afliep. De mandarijn die is gegooid, zou naar vrienden zijn gegooid en zou haar nooit hebben geraakt. Voor de rechter Vervolgens doen beide groepen aangifte tegen elkaar. De jongeren van mishandeling en zij van discriminatie. Het Openbaar Ministerie vindt dat Emanuels vervolgd moet worden voor mishandeling en eist een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. "Het blijft voor mij ongelooflijk bizar dat ik hier als verdachte zit", zo vertelde ze toen emotioneel tegen de rechter. "Ik voelde mij zo bedreigd. Ik heb de dweil uit m'n winkel gepakt en niet met de intentie om hen te slaan, maar om ze af te schrikken. In de hoop dat ze bang zouden worden en weg zouden gaan." Van de rechter krijgt ze geen straf. Volgens hen is de mishandeling wel bewezen, maar was dit niet strafbaar. Juridisch gezien was er sprake van 'putatief noodweerexces'. Dat betekent dat de mishandeling Emanuels onder alle omstandigheden, met alle voorgeschiedenis in het achterhoofd, niet verweten kon worden. Daarom wordt ze 'ontslagen van alle rechtsvervolging'. Discriminatie of belediging? Ook een van de jongens wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor belediging. Maar daar is Emanuels het absoluut niet mee eens. Ze kan er niet met haar verstand bij dat schelden 'kankernergerin' en 'kankerzwarte' geen discriminatie zou zijn. Ze wil dat de jongen voor discriminatie vervolgd wordt. Via een zogenoemde artikel 12-procedure probeerden ze dat alsnog te bewerkstelligen. Het Openbaar Ministerie spreekt van belediging, omdat zij zeggen dat alleen zij wordt aangesproken door de jongens en niet een hele groep. Daar is Gilly het absoluut niet mee eens.

Een artikel 12-procedure is een procedure die wordt gestart als de officier van justitie besluit om in een bepaalde zaak niet tot vervolging over te gaan, maar als belanghebbenden vinden dat de zaak toch voor de rechter moet komen.

Deze procedure is intussen afgerond. Gilly heeft geen gelijk gekregen van het gerechtshof en dat betekent dat vandaag de strafzaak voor belediging verder gaat. Ze laat weten dat ze hoopt dat de 21-jarige jongen nu, ruim drie jaar na het voorval, een gepaste straf krijgt. Nog steeds begrijpt ze niet dat het gescheld niet gezien wordt als discriminatie. "Het is zo duidelijk op beeld te zien en te horen. Het is niet alleen tegen mij gericht", vertelt ze. "Ik kan wel door vechten maar het houdt op een gegeven moment op." Dat punt heeft ze nu bereikt.