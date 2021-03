Le Champion haalt 175 duizend euro op voor goede doelen

Aan alle sportevenementen die Le Champion organiseert, is een goed doel gekoppeld. Deelnemers kunnen bij de inschrijving een vrijwillige bijdrage schenken."In normale omstandigheden brengen wij met onze evenementen jaarlijks 250 duizend mensen op de been. In 2019 wisten we daarmee nog ruim 1,4 miljoen euro op te halen voor goede doelen."

Veel fiets-, hardloop- en wandelevenementen konden in 2020 fysiek uiteindelijk niet doorgaan, maar de inschrijving is wel een bepaalde periode open geweest. Het gedoneerde bedrag, tot de afgelasting, in combinatie met het gedoneerde bedrag tijdens het bijbehorende virtuele alternatief, heeft het totale bedrag van 175 duizend opgeleverd.

Amsterdam UMC

Een groot deel daarvan is opgehaald door deelnemers aan de fysieke en virtuele TCS Amsterdam Marathon. Zij doneerden in totaal een bedrag van 33 duizend euro aan het Amsterdam UMC. "Ook zijn er prachtige bedragen opgehaald voor PWN, Stichting Hartekind en andere maatschappelijke instanties", verklaart van der Jagt.

Fonds Gehandicaptensport kreeg een cheque van 1.257 euro uitgereikt. Dat fonds is als goede doel aangesloten bij alle kleinschalige verenigingsevenementen van Le Champion.

Dam tot Damloop

Traditioneel haalt de Dam tot Damloop jaarlijks het hoogste bedrag op. Ter vergelijking: het totale bedrag dat door Le Champion-deelnemers gedoneerd werd in 2019 was ruim 1,4 miljoen euro, waarvan 60 procent tijdens de Dam tot Damloop werd opgehaald.