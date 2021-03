GGD-teststraat Bovenkarspel vandaag weer open

BOVENKARSPEL - Na de explosie van gisterochtend is de teststraat van de GGD vandaag weer gewoon open. Omdat de teststraat de hele dag dicht moest, konden zo'n 200 tests niet doorgaan of moesten worden doorgepland naar de GGD-teststraat in Zwaag.

"Het is natuurlijk een hele vervelende situatie en te idioot voor woorden wat er gebeurd is", aldus Harry Katstra van GGD Hollands Noorden. Hij laat weten dat er zoveel mogelijk testen gisteren zijn doorgepland. "De mensen die het te ver vonden, kunnen vandaag gewoon in Bovenkarspel terecht."

De schade aan de teststraat bleef beperkt tot meerdere gesneuvelde ramen. De politie roept getuigen op zich te melden, maar kan nog niks zeggen of er al een dader in beeld is. "Er wordt geen extra toezicht gehouden", aldus een woordvoerder van de politie. De GGD laat weten dat de teststraat goed beveiligd is en dat er '24/7 beveiliging plaatsvindt', aldus Katstra.

De explosie zou zijn veroorzaakt door een zelf gefabriceerd voorwerp. Een naaste buurvrouw is van mening dat het om een 'kwajongensstreek' gaat: "Al die ophef over een aanslag. Het zijn gewoon twee jochies die het altijd doen", zegt Caroline die ruim twintig jaar in de buurt woont. Burgemeester Wortelboer zei gisteren al het onbegrijpelijk te vinden. "Ik snap soms ook wel dat mensen gefrustreerd raken, maar het past niet bij onze samenleving. We zijn een beschaafd land."