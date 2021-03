Documentaire over de wederopbouw van Den Helder: 75 jaar bouwen aan de stad

DEN HELDER - Buiten de stad wordt er nog wel eens met spot gesproken over Den Helder, zeker over de schoonheid ervan. Maar de laatste jaren is er zeker binnen de stad een verandering merkbaar. Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog wordt er, ook nu nog, elke dag gewerkt om de stad haar ziel terug te geven.

In de korte documentaire '75 jaar bouwen aan de stad' wordt gekeken naar welke stappen Den Helder moest maken om vlak na oorlog weer te herrijzen. Van de stad was weinig meer over door bombardementen en sloop voor de aanleg van de Atlantikwall. De wederbouw was volgens architectuurhistorica Anita van Breugel 'een prestatie van jewelste die nog wel eens wordt vergeten'.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een tweede wederopbouwperiode waarbij juist weer wordt teruggegrepen naar de vooroorlogse bouw met bakstenen en hout in plaats van het beton uit de eerste wederopbouw. De discussie over bijvoorbeeld het nieuwe stadhuis van Den Helder op rijkswerf Willemsoord, geeft aan dat ook 75 jaar na de start de bouw nog altjid leeft.

Kijk hieronder naar de korte documentaire '75 jaar bouwen aan de stad':