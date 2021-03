Politie beëindigt illegaal pokertoernooi, neemt 33 duizend euro in beslag

BOESINGHELIEDE - De politie heeft afgelopen nacht een illegaal pokertoernooi beëindigd in een woning aan de IJweg. In de woning zaten 17 mannen te spelen rond een professionele pokertafel. Dat laat de politie weten via Facebook.

Volgens de politie zat een 38-jarige Amsterdammer achter de organisatie van het toernooi. Hij is daarom aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daarnaast is 33 duizend euro in beslag genomen. Ook de fiches moesten het ontgelden.

Het is niet duidelijk hoe de politie het pokertoernooi op het spoor is gekomen. Ook is nog onbekend of de rest van de mannen is bekeurd. Opvallend is wel dat volgens de politie een 71-jarige vrouw boven lag te slapen.

Gebrek aan toezicht

De politie wijst in het bericht op de gevaren van illegaal gokken: "Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving. Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen.