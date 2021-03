Mede dankzij hack vorig jaar ruim twee keer zoveel drugslabs opgerold als in 2019

NOORD-HOLLAND - Vorig jaar zijn in onze provincie ruim twee keer zoveel drugslabs ontdekt en ontmanteld als in 2019. Het aantal ontdekte opslaglocaties was zelfs drie keer groter dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit een landelijke politierapport over het aantal opgerolde productie-, opslag- en dumplocaties van synthetische drugs en de afvalstoffen ervan.

Uit het rapport blijkt dat het aantal ontdekte drugslabs in Noord-Holland harder is toegenomen dan in welke andere provincie dan ook. Werden er in 2019 nog zes drugslabs ontdekt en ontmanteld, waren dat er in 2020 dertien, een toename van 117 procent.

Hoewel in andere provincies (Groningen, Drenthe, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant) ook sprake was van een toename, was die nergens zo explosief als in Noord-Holland. Ter vergelijking: landelijk is het aantal ontmantelde drugslabs met 20 procent toegenomen.

Door de ruime verdubbeling hoort Noord-Holland voor het eerst bij de drie provincies waar de meeste drugslabs zijn opgerold. Alleen in Noord-Brabant (31) en Gelderland (16) werden vorig jaar nog meer pillen-, poeder- en kristalfabrieken gesloten.

Drugslabs in Noord-Holland

Een klein half jaar geleden, in oktober vorig jaar, werden in Hoofddorp zeven mensen aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab in een bedrijfspand aan de Bennebroekerweg. In juli werd in een bedrijfspand aan het Rak in Westzaan een drugslab opgedoekt. In het pand werden 600 duizend xtc-pillen, 100 kilo MDMA en nog een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen.

Een maand eerder werden zelfs vier drugslabs ontdekt, waaronder een in een loods in het Westfriese Berkhout waar de zeer verslavende drug crystal meth werd geproduceerd. Begin 2020 werd er een drugslab aangetroffen in een woning in Anna Paulowna, waar 500 liter amfetamine-olie klaar stond om verwerkt te worden.

