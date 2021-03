Voorjaarskermis onder voorbehoud naar Leeghwaterpark

PURMEREND - Of de voorjaarskermis in Purmerend van 7 t/m 16 mei door kan gaan is nog maar de vraag. Dat ligt aan de coronamaatregelen vanuit de overheid rond die tijd. Als de kermis doorgaat, vindt deze niet plaats in de binnenstad, maar in het Leeghwaterpark. Dat laat de gemeente Purmerend weten aan Regio Purmerend.

Vorig jaar gingen de kermissen in de regio niet door vanwege de coronamaatregelen. Wel werd er steeds gezocht naar alternatieve locaties om toch een kermis te organiseren, maar dat is niet gelukt.

Of de kermis dit jaar wel kan plaatsvinden, is nog maar de vraag. Maar mocht deze wel doorgaan dan zullen er extra maatregelen genomen worden om een kermis op een veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Zo is een afgesloten kermisterrein waarschijnlijk een vereiste. Dan kan het aantal bezoekers worden gereguleerd en is het mogelijk voor bezoekers om anderhalve meter afstand te houden.

Draaiboek ligt klaar

Voor de voorjaarskermis heeft de gemeente Purmerend alvast een draaiboek uitgewerkt op basis van de nu bekende maatregelen. Een afgesloten kermisterrein met toegangscontrole, een maximum aantal bezoekers gelijktijdig op het terrein, vaste looproutes voor het publiek, een ruimere opzet en bredere looppaden. Mochten dit voorjaar andere of aanvullende maatregelen gelden, dan bekijkt de gemeente of en hoe de kermis kan doorgaan volgens de regels.

Reden voor verplaatsing naar Leeghwaterpark

Wanneer horeca en detailhandel de deuren weer kunnen openen, wil de gemeente hen alle ruimte geven om optimaal te kunnen draaien. Voor een kermis in de binnenstad zouden horecaondernemers hun zomerterras moeten weghalen. Bovendien is de binnenstad tijdens de kermis verminderd bereikbaar en dat is juist dan niet wenselijk.