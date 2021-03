Davy Klaassen had niet het gevoel van een halve finale: "Blij maar niet door het dolle heen"

HEERENVEEN - Probleemloos nam Ajax woensdagavond de laatste hindernis naar de KNVB-bekerfinale. Sc Heerenveen was geen partij voor de Amsterdammers. "We hebben ze geen kans gegeven", aldus doelpuntenmaker Davy Klaassen na de 3-0 zege in het Abe Lenstrastadion.

"We hebben het er makkelijk uit laten zien", vertelde Klaassen na afloop. "We hebben best wel goed gespeeld en waardoor er eigenlijk de hele wedstrijd geen spanning was. We zijn blij, maar niet door het dolle heen", bevestigde de middenvelder het gevoel dat de wedstrijd niet op een halve finale van het bekertoernooi leek.