Ajax wint gemakkelijk van sc Heerenveen en staat in bekerfinale tegen Vitesse

HEERENVEEN - Ajax heeft woensdagavond de bekerfinale bereikt. De Amsterdammers wonnen gemakkelijk met 3-0 van sc Heerenveen. Davy Klaassen, Dusan Tadic en David Neres maakten de doelpunten.

Ajax plaatste zich vrij gemakkelijk voor de bekerfinale tegen Vitesse - Orange Pictures / Broer van den Boom

Ajax had vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief tegen Heerenveen. Sébastien Haller kreeg na negen minuten een voorzet van Dusan Tadic, maar de inzet van de Frans-Ivoriaanse spits ging over het doel. Davy Klaassen was tien minuten later wél succesvol: hij kopte een ragfijne voorzet van Antony in de verre hoek: 0-1. De Amsterdammers bleven de bovenliggende partij en kregen kansjes via Antony en Klaassen. Vlak voor rust dacht de middenvelder zijn tweede van de avond te scoren op aangeven van Tadic. De goal werd echter afgekeurd wegens een handsbal van de aanvoerder van Ajax. Tekst gaat verder onder de foto

Dusan Tadic viert zijn treffer vanaf de penaltystip - Pro Shots / Jasper Ruhe

Simpel uitgespeeld Doelpuntenmaker Klaassen ging in de tweede helft geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Mohammed Kudus. Eén van zijn eerste acties was het versieren van een strafschop, de Ghanees werd onderuitgehaald door Paweł Bochniewicz. Tadic verzilverde de penalty: 0-2. De grootste kans voor de Friezen was direct hierna voor Mitchell van Bergen. Edson Álvarez reageerde laconiek, maar Maarten Stekelenburg was scherp en voorkwam dat de aanvaller de aansluitingstreffer kon maken. Invaller David Neres gooide tien minuten voor tijd de wedstrijd op slot door 0-3 te maken na een steekpass van Haller. De Braziliaan leek in buitenspelpositie te staan, desondanks keurde de VAR de goal goed.

De tegenstander van Ajax in de bekerfinale is Vitesse. De Arnhemmers wonnen dinsdagavond met 2-0 van VVV-Venlo door treffers van Armando Broja en Oussama Tannane. De finale is 18 april in de Rotterdamse Kuip.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Hecke, Dresevic, Bochniewicz, Kaib; Schöne (Nygren/69) , Halilovic, De Jong (Hajal/82) , J. Veerman (Kongolo/75); H. Veerman en Van Bergen Opstelling Ajax: Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martínez, Blind (Klaiber/46) ; Álvarez, Gravenberch (Ekkelenkamp/81) , Klaassen (Kudus/59) ; Antony (Neres/74), Haller, Tadic (Idrissi/74)