Terugkeer Schuurs in basiself Ajax tegen sc Heerenveen

HEERENVEEN - Perr Schuurs keert woensdagavond (21.00 uur) terug in de basis van Ajax in de halve finale van de KNVB-beker tegen sc Heerenveen. Jurriën Timber vervangt op rechtsback de geschorste Devyne Rensch, Schuurs neemt centraal achterin de positie van Timber over.