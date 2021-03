Shopfanaten 'als een kind zo blij' met 10 minuten winkelen

AMSTERDAM - Verschillende ondernemers op het Gelderlandplein hebben hun twijfels over de maatregel dat winkels open mogen op afspraak. Vanochtend was het nog rustig in het winkelcentrum. Bij de HEMA hadden slechts twintig klanten een afspraak gemaakt. ''De vraag is of het echt gaat werken of dat mensen een drempel voelen'', zegt kledingverkoopster Gaby Roeg.