Fatima helpt Marokkaanse Nederlanders aan huwelijkspartner: "Het is hartstikke druk"

Volgens haar resulteren andere datingapps die specifiek gericht zijn tot de Islamitische gemeenschap vaak in teleurstelling: "Online kan elke Jan wel drie of vier profielen aanmaken. Als je er uiteindelijk achter komt dat iemand helemaal niet op zoek is naar een huwelijkspartner, is dat teleurstellend."

Hoewel ze juist veel met elkaar in contact zijn, is het volgens Fatima tegenwoordig toch lastig om een partner te vinden binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. "Daardoor zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Om dan toch de juiste tegen te komen, dat vraagt wat geduld en skills. Sommige mensen hebben het er niet voor over", lacht ze.

"We vervullen eigenlijk de rol die de familie vroeger vervulde", vertelt Fatima aan NH Radio. "Eigenlijk is dat weggevallen omdat mijn generatie zei: 'Mam en pap, ik wil zelf verliefd worden!' Nu gaan we weer terug, dus er zat toch wel weer wijsheid bij die ouders."

Het geloof is de rode draad voor het koppelen. Op dit moment zijn de leden allemaal Islamitisch en zoeken ook een Islamitische partner. "We hebben hele traditionele mensen die geloven in de traditionele rollen van de man en vrouw, die zeggen 'Ik ben kostwinner en wil dat mijn vrouw voor de kinderen zorgt'. Maar sommige mannen zeggen juist 'Nee, ik wil helemaal niet iemand die thuis op me zit te wachten."

Op de vraag of het raakvlakken heeft met uithuwelijken, reageert Fatima stellig: "Nee. Dat is iemand dwingen. Dat bestaat niet meer. Gearrangeerd is iets anders. Dat is meer een voorstel." Wanneer er een match is tussen twee leden, mogen ze zelf bepalen hoe ze verder willen.

Taboe

Dat er mogelijk een taboe op ligt, merkt Fatima in ieder geval niet. "Het is hartstikke druk", lacht ze. "Het is ook fijn dat als je nerveus bent, je het niet zelf hoeft te doen. Dan doen wij het voor je!"