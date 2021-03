Kosten voor evenementenvergunningen omhoog, Zaanse verenigingen ongerust

KROMMENIE - Verbaasd en verrast. Zo reageerde Wilma Vloon toen ze in de gaten kreeg dat de gemeente Zaanstad de kosten voor de evenementenvergunning enorm had verhoogd. Vloon is voorzitter van OrkestZ, een initiatief van verschillende Zaanse muziekverenigingen. Ze vreest dat zelfs als corona straks geen belemmeringen meer veroorzaakt kleine evenementen niet meer georganiseerd kunnen worden door de hoge kosten.

Voor Zaanse muziekverenigingen vormt dat een groot obstakel, zegt Vloon. "De muziekverenigingen worden gerund door vrijwilligers. Alleen de docenten en dirigenten zijn professioneel. Dat betekent dat als we een evenement willen organiseren we uit de kosten moeten proberen te komen. Eén derde van onze concerten zouden onder deze regeling vallen. Het wordt voor ons nu waarschijnlijk onmogelijk om dit soort evenementen te organiseren."

Op de gemeentewebsite staan de nieuwe bedragen te lezen voor de evenementenvergunningen. Voor kleine evenementen met een laag risico is dat bijvoorbeeld al bijna 400 euro, terwijl dat eerst 50 euro was.

Raadslid Hans Kuyper van ROSA hoorde van de zorgen en gaat donderdag raadsvragen stellen. Hij rekent voor: "Als je een klein evenement organiseert in het park, een gratis optreden voor mensen in de buurt met honderd man. Dan ben je dus 400 aan leges aan kwijt, als je een biertje schenkt komt er 200 bovenop."

"Als het een popgroep is moet je ook nog akoestisch onderzoek doen voor je omgevingsvergunning. Dan ben je al ergens rond de 1500 euro kwijt aan de gemeente en andere kosten voordat er één noot is gespeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn van een leuk evenement dat door vrijwilligers opgezet wordt, juist in de periode dat er weer wat kan."

Kostendekkend

De gemeente zei vandaag al tegen NH Nieuws dat dit besluit is meegenomen in de begroting die in november vorig jaar is goedgekeurd door de raad. Het is nodig om de kosten die de gemeente maakt te dekken.

Ook ROSA stemde in met de begroting. Kuypers zegt dat hij te weinig kritisch is geweest. "We hebben in de begroting gelezen dat er stond dat we de legeskosten kostendekkend zouden maken", zegt hij. "Toen dachten we: dat zal misschien een verhoging van een paar procent zijn. Maar daar hadden we kritischer op moeten zijn en op door moeten vragen. Aan de andere kant vind ik dat als je als college voorziet dat het zo’n exorbitante verhoging wordt, dat het wel even aangekondigd had mogen worden."

Kaalslag

Vloon hoopt in ieder geval dat de regeling toch versoepeld worden. "Anders voorzie ik een kaalslag bij de kleine evenementen."

De gemeente laat ten slotte weten dat het college graag kijkt naar oplossingen om het de organisatoren makkelijker te maken om de evenementen weer op gang te krijgen na de coronaperiode. Binnenkort komt het college hierop terug.